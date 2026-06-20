YKS başladı: 2 milyon 425 bin aday sınavda

Bu yıl 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu sınav, Türkiye’nin 81 ili ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki 254 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor.

Adayların temel yeterliliklerinin ölçüldüğü TYT’nin ardından, pazar günü diğer iki oturum yapılacak.

Yarın iki oturum yapılacak

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15’te gerçekleştirilecek. AYT’ye toplam 1 milyon 627 bin 960 aday katılacak.

Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45’te başlayacak.

Adayların merakla beklediği YKS sonuçları, 22 Temmuz 2026’da ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak.