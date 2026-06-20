Dünya Kupası’na erken veda: Türkiye 0-1 Paraguay

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Türkiye ile Paraguay, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Bay Area Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Paraguay, henüz 2. dakikada öne geçti. Savunmadan çıkarılamayan topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza’ya pasını aktardı. Galarza’nın uzaktan sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu ve Paraguay 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda gruptan çıkma şansını yitirdi.

Türkiye gruptaki son maçını ABD ile 26 Haziran'da TSİ 05.00'te oynayacak.

Paraguay 10 kişi kaldı

İlk yarının uzatma dakikalarında Miguel Almiron ile Mert Müldür arasında yaşanan diyalog sonrası hakem oyunu durdurdu. Ağzını eliyle kapatarak rakibine bir şeyler söylediği tespit edilen Almiron, yeni FIFA disiplin düzenlemesi kapsamında doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu kural nedeniyle Dünya Kupası'nda ilk kez bir oyuncu kırmızı kart gördü.

Kalecinin vakit geçirmesi Türkiye’ye korner getirdi

A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın 14. dakikasında Paraguay kalecisi Gill'in kale vuruşunda vakit geçirmesi sonrasında korner kazandı.

Dünya Kupası'nda yeni uygulanmaya başlayan kurallar doğrultusunda kaleci Gill vakit geçirince, hakem Ivan Barton Türkiye'ye korner kararı verdi.