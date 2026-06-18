Dünya Kupası’nda İngiltere’den gollü başlangıç

Portekiz 1-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti

K Grubu’nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 20.00’de başlayan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Portekiz, Joao Neves’in golüyle öne geçti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise ilk yarının son bölümünde Yoane Wissa’nın golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

İngiltere 4-2 Hırvatistan

L Grubu’nda İngiltere ile Hırvatistan, Dallas Stadı’nda karşılaştı. TSİ 23.00’te başlayan mücadeleyi İngiltere 4-2 kazandı. İngiltere, Harry Kane’in penaltı golüyle öne geçti. Hırvatistan, Martin Baturina ile skoru eşitledi. Kane, ilk yarının son bölümünde bir kez daha sahneye çıkarak İngiltere’yi yeniden öne geçirdi. Hırvatistan, Petar Musa’nın golüyle devreye 2-2 eşitlikle girdi. İkinci yarıda Jude Bellingham ve Marcus Rashford’un golleriyle İngiltere sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Gana 1-0 Panama

L Grubu’nda Gana ile Panama, Toronto Stadı’nda karşı karşıya geldi. TSİ 02.00’de başlayan mücadeleyi Gana, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı. Son bölüme kadar aradığı golü bulamayan Gana, 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi’nin golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Gana turnuvaya 3 puanla başladı.

Özbekistan 1-3 Kolombiya

K Grubu’nda Özbekistan ile Kolombiya, Mexico City Stadı’nda karşılaştı. TSİ 05.00’te başlayan mücadeleyi Kolombiya 3-1 kazandı. Kolombiya, Daniel Munoz’un golüyle öne geçti. Özbekistan, Abbosbek Fayzullaev’in golüyle skora denge getirdi. Kısa süre sonra Luis Diaz sahneye çıkarak Kolombiya’yı yeniden öne geçirdi. Uzatma dakikalarında Jaminton Campaz’ın golüyle farkı artıran Kolombiya, sahadan 3-1 galip ayrıldı.