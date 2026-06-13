A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alan ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek.
A Milli Takım, gruptaki ilk maçında yarın Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.
Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Ay-yıldızlıların grup fikstürü
D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek A Milli Takım’ın grup maçları programı şöyle:
14 Haziran Pazar:
TSİ 07.00 Avustralya-Türkiye
BC Place Stadı - Vancouver
20 Haziran Cumartesi:
TSİ 06.00 Türkiye-Paraguay
San Francisco Bay Area Stadı - San Francisco
26 Haziran Cuma:
TSİ 05.00 Türkiye-ABD
Los Angeles Stadı - Los Angeles
A Milli Futbol Takımımız, ilk maçını ev sahibi ülkeler arasında yer alan Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı’nda oynayacak. Mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çalacak. Karşılaşma öncesi iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri de netleşmeye başladı.
Türkiye – Avustralya maçının muhtemel ilk 11'leri:
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Can Uzun.
Avustralya: Ryan, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O’Neill, Irvine, Velupillay, Toure.