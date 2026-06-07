A Milli Takım, Venezuela engelini aşarak Dünya Kupası’na moralli gidiyor

Miami’de oynanan karşılaşmada Milli Takım, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün’ün golleriyle sahadan galibiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Vincenzo Montella takımın gelişim sürecine dikkat çekti.

Türkiye’den geri dönüş

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD’nin Miami kentinde Venezuela ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, rakibini 2-1 mağlup ederek hazırlık sürecini galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Mendoza’nın golüyle geriye düşen ay-yıldızlı ekip, ilk yarının son bölümünde Barış Alper Yılmaz’ın golüyle eşitliği sağladı.

İkinci yarıda oyundaki üstünlüğünü artıran Türkiye, 54. dakikada Yunus Akgün’ün şık golüyle öne geçti ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Dünya Kupası Mesa’da devam edecek

Kuzey Makedonya’yı da hazırlık maçında 4-0 mağlup eden milli takım, ABD kampını iki galibiyetle tamamladı.

Ay-yıldızlılar, Miami etabının ardından Dünya Kupası süresince konaklayacağı Arizona eyaletindeki Mesa kasabasına geçerek turnuva hazırlıklarını sürdürecek.

Montella’dan pozitif mesajlar

Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada takımın olumlu sinyaller verdiğini belirtti:

“Zorlayıcı bir maç oldu, seviyesi yüksek bir maçtı. Rakip Güney Amerikalı olduğunu gösterdi. Onlar biraz kurnazlıklarla bilinirler ama maça baktığınızda oldukça pozitif notlar vardı, sonuç pozitifti.”

Takımın kompakt oyun konusunda gelişmesi gerektiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, eksikleri gidermek için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Zeki Çelik’in kaptanlık gururu

Mücadelede kaptanlık pazu bandını taşıyan Zeki Çelik, kariyerindeki özel anlardan birini yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocukluğumdan bu yana hayal ettiğim bir andı. Bugün kaptanlık pazu bandını taktım, çok mutluyum. Hayallerimden birini gerçekleştirdim.”

Ozan Kabak’tan turnuva mesajı

Milli takımın savunma oyuncularından Ozan Kabak, hazırlık sürecini verimli geçirdiklerini belirterek Dünya Kupası için iddialı konuştu:

“Dünya Kupası öncesinde son provaydı, galibiyet çok önemliydi. Dünya Kupası’na en iyi şekilde hazır olacağız.”

Venezuela Teknik Direktörü: “ Dengeli bir maçtı”

Venezuela Teknik Direktörü Oswaldo Vizcarrondo ise iki takımın da mücadeleci bir performans ortaya koyduğunu belirterek, fiziksel koşulların oyunu etkilediğini ifade etti:

“Genel olarak dengeli bir maçtı, bize oyunumuzu geliştirme adına katkısı olan bir mücadele oldu. Türkler de yorgun gözüktü ama onlar Dünya Kupası’na gidecek. Miami’deki nem futbolcuları çok zorladı.”