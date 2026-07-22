Dünya Kupası’ndaki yeni uygulamalar futbolun geleceğine yön veriyor

Turnuva boyunca kullanılan bu uygulamalar yalnızca hakem kararlarının doğruluğunu artırmayı değil, oyunun akıcılığını geliştirmeyi ve taraftar deneyimini farklı bir noktaya taşımayı hedefledi.

Dünya Kupası tarihinde yeni dönem

2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyon tarihinde birçok ilke sahne oldu.

Dünya Kupası ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenirken, organizasyon ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki turnuvada toplam 104 maç oynandı. Yeni format kapsamında 12 grup oluşturulurken, grup aşamasının ardından ilk kez Son 32 Turu oynandı.

FIFA, takım sayısının artırılmasıyla Dünya Kupası'nı daha fazla ülkeye açmayı ve futbolun küresel gelişimini desteklemeyi amaçladığını belirtirken, yeni format organizasyon tarihinin en büyük turnuvası olarak kayıtlara geçti.

Hakem kamerası Dünya Kupası’nda ilk kez kullanıldı

2026 Dünya Kupası'nın en dikkat çeken yeniliklerinden biri hakem kamerası oldu.

Hakemin başına yerleştirilen hafif kamera sayesinde, hakemin görüş açısı Dünya Kupası yayınlarında ilk kez canlı olarak izleyicilere aktarıldı. FIFA'nın teknoloji ortağı Lenovo tarafından görüntü sabitleme teknolojisiyle desteklenen sistem, özellikle kritik pozisyonlarda hakemin bakış açısını ekrana taşıdı.

Ofsayt kararlarında yeni dönem

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda kullanılan yarı otomatik ofsayt teknolojisini 2026 organizasyonu için daha da geliştirdi.

Yeni sistemde açık ofsayt pozisyonlarında bilgi doğrudan yardımcı hakemlere sesli uyarı olarak iletilmeye başlandı.

Böylece önceki sistemde olduğu gibi VAR odasının incelemesi beklenmeden yardımcı hakemler bayrak kaldırabildi. FIFA, uygulamayla açık ofsaytlarda oyunun gereksiz yere devam etmesini ve bu süreçte oluşabilecek sakatlık riskini azaltmayı hedefledi.

Dünya Kupası’ndaki tüm oyuncular üç boyutlu tarandı

Yeni ofsayt sisteminin en önemli parçalarından biri ise oyuncuların turnuva öncesinde üç boyutlu olarak taranması oldu.

Turnuvaya katılan tüm futbolcuların dijital avatarları oluşturularak gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemine entegre edildi. Böylece hem hakemlerin kullandığı sistem daha hassas hale gelirken hem de televizyon yayınlarında gösterilen ofsayt animasyonları gerçeğe çok daha yakın bir görünüme kavuştu.

FIFA, üç boyutlu modellerin oyuncu takibini daha hassas hâle getirdiğini ve ofsayt pozisyonlarının yayınlarda daha gerçekçi ve anlaşılır şekilde gösterilmesini sağladığını açıkladı.

Akıllı top teknolojisi geliştirildi

Turnuvada kullanılan bağlantılı top teknolojisi de geliştirilerek kullanılmaya devam etti.

Topun merkezinde yer alan sensörler sayesinde topa temas anı anlık olarak tespit edilirken, bu veriler yarı otomatik ofsayt sistemiyle birlikte değerlendirildi. Böylece özellikle topa son temasın hangi oyuncudan geldiğinin belirlenmesi gereken pozisyonlarda hakemlere ek veri sağlandı.

FIFA, bu teknolojinin özellikle ofsayt ve VAR incelemelerinde karar doğruluğunu artırdığını vurguladı.

FIFA’nın hedefi: Daha hızlı, adil ve şeffaf bir oyun

2026 FIFA Dünya Kupası'nda hayata geçirilen teknolojik yeniliklerin temel amacı yalnızca hakem kararlarını hızlandırmak olmadı. FIFA, turnuvada kullanılan yeni sistemlerle karar doğruluğunu artırmayı, oyunun gereksiz duraksamalarını azaltmayı ve tüm takımlara eşit teknolojik imkanlar sunmayı hedefledi.

FIFA'nın turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, geliştirilen teknolojilerin daha hızlı ofsayt kararları alınmasını sağlayacağı, hakem kamerası görüntülerinin iyileştirileceği ve 48 takımın tamamının aynı analiz teknolojilerine erişebileceği belirtildi. Kurum, bu uygulamaların yalnızca elit ülkeler için değil, turnuvaya katılan tüm federasyonlar için eşit şartlar oluşturacağını vurguladı.

Dünya Kupası’nda kullanılan bu teknolojiler ve oyun kuralları, yalnızca turnuvayla sınırlı kalmadı. FIFA’nın daha hızlı, adil ve akıcı bir oyun hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bazı uygulamalar, ulusal liglerin yeni sezon düzenlemelerine de yansımaya başladı.

Bundesliga, Dünya Kupası kurallarını yeni sezona taşıyacak

2026 FIFA Dünya Kupası’nda uygulanan bazı yeni oyun kuralları, 2026-2027 sezonundan itibaren Bundesliga ve Bundesliga 2’de de geçerli olacak. Düzenlemelerle zaman kaybının azaltılması ve karşılaşmaların daha akıcı hâle getirilmesi hedefleniyor.

Taç ve kale vuruşlarında geri sayım

Hakemler, taç atışının veya kale vuruşunun geciktirilmesi hâlinde görünür biçimde 5 saniyelik geri sayım uygulayabilecek.

Sürenin dolmasına rağmen taç atışının kullanılmaması durumunda hak rakip takıma geçecek. Kale vuruşunun geciktirilmesi hâlinde ise rakip takım köşe vuruşu kazanacak.

Oyuncu değişikliklerine 10 saniye sınırı

Oyundan alınan futbolcunun, hakemin değişiklik işaretinin ardından 10 saniye içinde sahayı terk etmesi gerekecek.

Sürenin aşılması durumunda yerine girecek oyuncu, bir dakika dolduktan sonraki ilk oyun durmasına kadar saha kenarında bekleyecek. Takım bu süreçte karşılaşmaya bir kişi eksik devam edecek.

Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına yol açan ve saha içinde tedavi gören futbolcular da belirlenen istisnalar dışında, oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika saha dışında kalacak.

VAR’ın müdahale alanı genişletilecek

VAR, açık ve bariz biçimde hatalı verilen ikinci sarı kartın futbolcunun ihraç edilmesine yol açtığı pozisyonlarda hakemi uyarabilecek.

Video yardımcı hakem, kartın yanlış futbolcuya gösterildiği kimlik karışıklığı durumlarında da müdahalede bulunabilecek.

Bundesliga ve Bundesliga 2’de uygulanacak değişikliklerle oyunun yeniden başlatılmasında yaşanan gecikmelerin azaltılması, oyuncu değişikliklerinin hızlandırılması ve ciddi hakem hatalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Süper Lig’de yeni sezonla birlikte kural değişiklikleri uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonunun 2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig’de hayata geçireceği yeni oyun kuralları belli oldu.

Düzenlemeler; oyuncu değişiklikleri, sakatlanan futbolcuların oyuna dönüşü, oyunun yeniden başlatılması, Video Yardımcı Hakem sistemi ve serinleme molalarına ilişkin yenilikleri içeriyor.

Oyundan çıkacak futbolcuya 10 saniyelik süre

Yeni sezonda hakemin oyuncu değişikliğini göstermesinin ardından sahadan alınan futbolcunun oyun alanını 10 saniye içinde terk etmesi gerekecek.

Bu süre dolmasına rağmen saha dışına çıkmayan oyuncunun yerine girecek futbolcu, karşılaşma yeniden başladıktan sonra bir dakika boyunca oyuna katılamayacak.

Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına yol açan futbolcular da belirlenen istisnalar dışında, oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika süreyle saha kenarında bekleyecek.

Taç ve kale vuruşlarında geri sayım uygulanacak

Karşılaşmaların yeniden başlamasında yaşanan gecikmeleri azaltmak amacıyla yeni bir geri sayım uygulamasına geçilecek.

Hakemin düdüğünün ardından 5 saniyelik süre başlayacak. Taç atışının bu süre içinde kullanılmaması durumunda atış hakkı karşı takıma geçecek.

Kale vuruşunun geciktirilmesi hâlinde ise rakip takım köşe vuruşu kullanacak.

VAR daha fazla pozisyona müdahale edebilecek

2026-2027 sezonunda VAR sisteminin inceleme yapabileceği pozisyonların kapsamı genişletilecek.

Video yardımcı hakem; açık biçimde yanlış verilen ikinci sarı kart sonucunda futbolcunun ihraç edildiği pozisyonlarda, hatalı köşe vuruşu kararlarında ve duran toplarda top oyuna girmeden önce gerçekleşerek gol ya da penaltıyla sonuçlanan ihlallerde devreye girebilecek.

Hakemin kart veya başka bir cezayı yanlış futbolcuya verdiğinin tespit edilmesi durumunda da VAR incelemesi yapılabilecek.

İfadeleri gizlemek amacıyla ağız kapatmaya kart

Futbolcuların söyledikleri sözlerin anlaşılmasını önlemek amacıyla ağızlarını kapattıkları hareketler sarı kartla cezalandırılacak.

Maçın ardından yapılan incelemelerde gizlenen sözlerin hakaret içerdiğinin belirlenmesi durumunda ilgili futbolculara disiplin kurulları tarafından ek yaptırım uygulanabilecek.

Serinleme molalarında sıcaklık sınırı

Yeni sezonda serinleme molası uygulamasına yalnızca hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşması veya bu seviyenin üzerine çıkması hâlinde başvurulacak.

Hakemler, karşılaşmaların her iki yarısında verilebilecek serinleme molalarının üç dakikadan uzun sürmemesini sağlayacak.

Sırada diğer ligler mi var?

2026 Dünya Kupası'nda kullanılan tüm teknolojilerin kısa vadede tüm liglerde uygulanması beklenmiyor. Bunun en önemli nedenleri arasında yüksek maliyet, altyapı yatırımları ve teknik gereklilikler yer alıyor.

Buna karşın FIFA ile IFAB tarafından kabul edilen oyun kuralları dünya genelindeki federasyonlar tarafından kademeli olarak uygulanmaya başlandı. Bundesliga ve Türkiye Futbol Federasyonu bu süreci başlatan organizasyonlar arasında yer alırken, diğer büyük liglerin de yeni IFAB kurallarını kendi takvimleri doğrultusunda uygulaması bekleniyor.

Teknolojik sistemler konusunda ise FIFA'nın Dünya Kupası'nda elde ettiği deneyimlerin önümüzdeki yıllarda kıtasal turnuvalar ve üst düzey ulusal ligler için referans oluşturması öngörülüyor. Özellikle yapay zeka destekli analiz sistemleri, gelişmiş yarı otomatik ofsayt teknolojisi ve hakem destek uygulamalarının futbolun yeni standartları arasında yer alması bekleniyor.