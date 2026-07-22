Çankaya Belediyesi soruşturmasında 3 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ile Benan Esengül gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Temmuz saat 05.00’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma genişletildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen 2026/143567 sayılı soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ile el koyma işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
Soruşturmada tutuklamalar yaşanmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Temmuz’da Çankaya Belediyesine düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmıştı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında Hüseyin Can Güner ile 35 şüpheli hakkında “suç örgütü kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla işlem yürütüyor.