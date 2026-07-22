Venezuela’da deprem felaketi derinleşiyor: Can kaybı 5 bin 346’ya yükseldi

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybı artmaya devam ediyor.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 68 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 5 bin 346’ya yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olarak kaydedildiğini bildirdi.

Kimlik tespiti için DNA örneği çağrısı

Ulusal basında yer alan haberlere göre Venezuela hükümeti, depremlerde hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenebilmesi amacıyla gönüllülerden DNA örneği verilmesini istedi.

Ulusal Adli Tıp ve Bilimler Servisi (Senamecf) ile İçişleri Bakanlığınca yapılan ortak açıklamada, yakınlarının depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletinde veya başkent Caracas’taki Bello Monte Morgu’nda olabileceğini düşünen ailelere, kimlik tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için DNA örneği verme çağrısında bulunuldu.

Kayıpların sayısı netleşmedi

Venezuela makamları kayıp kişi sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, depremlerin ardından yakınlarından haber alınamayanların bildirildiği “Desaparecidos Terremoto Venezuela” adlı sivil girişimin internet sitesinde 29 bin 500 kişinin kayıp olarak kaydedildiği belirtildi.

İki büyük deprem 39 saniye arayla meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise 26 Haziran’da yaptığı değerlendirmede, depremlerin doğrudan neden olduğu fiziksel hasarın maliyetini yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.