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Venezuela’da deprem felaketinin bilançosu ağırlaşıyor

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 685’e yükseldi.

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Venezuela’da deprem felaketinin bilançosu ağırlaşıyor

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem felaketine ilişkin güncel verileri paylaştı. Rodriguez, depremlerde yaralananların sayısının 16 bin 740’a ulaştığını bildirdi.

Yardım çalışmaları sürüyor

Rodriguez, evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 87’ye çıktığını belirterek, ihtiyaç sahiplerine şimdiye kadar 9 bin 603 tondan fazla gıda yardımı ulaştırıldığını açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, en ağır yıkımın yaşandığı La Guaira eyaletinde enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, gönüllüler de çadır kentlerde depremzedelere destek vermeye devam ediyor.

Öte yandan Türk Kızılayı, depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletine bağlı Playa Grande bölgesinde kurulan çadır kentte, Venezuela Kızılhaçı ile iş birliği içinde 500 hijyen paketini afetzedelere ulaştırdı.

İki büyük deprem 39 saniye arayla meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın yaklaşık 6,7 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde enkaz altında kalanlara ulaşma çalışmalarını sürdürürken, can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtiyor.

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