Rutte: "Dün büyük bir başarıydı, çok daha güçlü bir NATO ortaya çıkıyor"

Zirvenin ikinci gününde gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rutte, ev sahipliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’ye ve Ankara halkına teşekkür etti.

“Geçen yıl yapılan Lahey Zirvesi hedeflerin belirlendiği bir zirveydi. Ankara Zirvesi ise bu hedeflerin hayata geçirildiği bir zirve oldu.” diyen Rutte, ilk gün boyunca çok sayıda yeni savunma projesi, sözleşme ve taahhüdün açıklandığını belirtti.

Savunma harcamalarında tarihi ilerleme

NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırdığına dikkat çeken Rutte, ittifak genelinde yüzde 5 hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat edildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkeleri ve Kanada’nın savunmaya daha fazla kaynak ayırması yönündeki çağrılarının etkili olduğunu söyleyen Rutte, Rusya’dan kaynaklanan güvenlik tehdidinin de bu artışta önemli rol oynadığını vurguladı.

Rusya, İran ve Hürmüz Boğazı mesajı

Rutte, liderlerin bugün yapılacak oturumda İran’ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini ve Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının stratejik önem taşıdığını teyit etmelerini beklediğini söyledi.

Sonuç bildirgesinde Rusya’nın NATO için uzun vadeli bir tehdit olarak açık şekilde tanımlanacağını ifade eden Rutte, müttefiklerin bu konuda ortak duruş sergileyeceğini belirtti.

ABD’nin NATO’ya bağlılığı tam

ABD’nin NATO’ya olan bağlılığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Rutte, Başkan Donald Trump’ın ittifaka desteği konusunda hiçbir şüphe duymadığını dile getirdi.

Avrupa ülkeleri ile Kanada’nın savunma harcamalarını artırmasının Trump’ın uzun süredir dile getirdiği taleplerden biri olduğunu belirten Rutte, bunun hem NATO’nun caydırıcılığını hem de transatlantik dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Ukrayna’ya destek sürecek

Rutte, Ukrayna’ya desteğin devam edeceğini vurgulayarak, zirvede müttefiklerin yeni ve çok yıllı destek taahhütleri açıklamasını beklediğini ifade etti.

Putin’e net mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de mesaj gönderen Rutte, “NATO, bir milyar insanın güvenliğini sağlayan savunma ittifakıdır. Topraklarımızın her santimini savunacağız. NATO’yu yenemezsiniz. Biz kimseye saldırmayacağız ancak demokrasimizi ve topraklarımızı kararlılıkla koruyacağız.” dedi.

Ankara’da kritik zirve devam ediyor

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne 32 üye ülkenin liderlerinin yanı sıra Asya-Pasifik ortakları ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katılıyor.

İlk gün NATO Savunma Sanayii Forumu, ikili temaslar ve liderler resepsiyonu öne çıkarken, ikinci günde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek Liderler Oturumu’nda ittifakın geleceğine yön verecek kararların alınması ve sonuç bildirgesinin yayımlanması bekleniyor.