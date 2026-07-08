Ankara’da tarihi NATO Zirvesi’nde ikinci gün: Liderler kritik oturumda buluşuyor

Zirvenin ilk günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dünya liderlerini ağırladığı resmi karşılama ve akşam yemeği programıyla tamamlandı. Liderler, Külliye’de düzenlenen resepsiyonun ardından basına kapalı gerçekleştirilen resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

Dünya basınının gözü Ankara’da

Tarihi zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderleri de katılıyor. Yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı basın mensubu zirveyi Ankara’dan takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, zirve kapsamında Uluslararası Medya Merkezi olarak hizmet verirken, gazetecilere yayın ve haber akışı için gerekli teknik altyapı sağlandı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO zirvelerindeki konuşmaları ve değerlendirmelerini içeren kitaplar da basın mensuplarına hediye edildi.

Liderler Oturumu ve aile fotoğrafı

İkinci gün programında liderler, resmi karşılama töreninin ardından geleneksel aile fotoğrafı için objektif karşısına geçecek. Daha sonra başlayacak NATO Liderler Oturumu’nda Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma harcamaları, caydırıcılık, savunma sanayii iş birliği ve güncel bölgesel güvenlik konuları masaya yatırılacak.

Zirvenin ilk gününde ise NATO-Ukrayna Konseyi toplantıları, dışişleri ve savunma bakanları oturumları, çalışma yemekleri ve ikili temaslar ön plana çıkmıştı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, liderlerin üzerinde uzlaşacağı sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşılmasıyla tamamlanması bekleniyor.