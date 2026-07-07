Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan’dan NATO liderleri onuruna resmi akşam yemeği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resmi bir akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana bina girişinde konuklarını tek tek karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi. Karşılamanın ardından Erdoğan çifti, davetlilerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin tamamlanmasının ardından program, basına kapalı gerçekleştirilen resmi akşam yemeğiyle devam etti.

Mehteran Birliği’nden karşılama

Külliye’deki karşılama töreninde, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin yanı sıra yeniçeri kıyafetli askeri unsurlar da yer aldı. NATO liderleri Külliye’ye giriş yaparken Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği çeşitli marşlar seslendirdi.

Mehteran Birliği’nin performansını ilgiyle izleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın, beğenisini “OK” işareti yaparak gösterdiği görüldü.