NATO Zirvesi gözleri Türk savunma sanayisine çevirdi: Belçika Savunma Bakanından "Türkiye" mesajı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da bulunan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Savunma Sanayii Forumu’na katılımının ardından X sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Francken’in Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı dikkat çekti.

"Belçika ve Türkiye yakın müttefiklerdir"

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, paylaşımında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti “Ankara’daki NATO Zirvesi’nde Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.” sözleriyle dile getirdi.

İki ülke arasındaki yakın ilişkilere dair değerlendirmelerde de bulunan Bakan Francken, “Belçika ve Türkiye yakın müttefiktir.” mesajı verdi. Francken, iki ülkenin savunma sanayii alanındaki iş birliğine de dikkat çekerek, “Savunma alanındaki ortaklığımız güçlüdür ve daha da güçlenecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni iş birliklerine imza atıldı

Bakan Francken, NATO'nun savunma kabiliyetlerini güçlendirmek ve Avrupa'nın stratejik özerkliğini artırmak amacıyla Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda iki önemli iş birliği anlaşmasına imza attıklarını bildirdi.

Francken, Belçika'nın Türkiye, İngiltere, İspanya, Polonya ve Çekya ile A400M stratejik nakliye uçağı iş birliğine ilişkin Niyet Mektubu'nu (LOI) imzaladığını duyurdu.

Belçika'nın, sahip olduğu A400M filosundan elde ettiği operasyonel deneyimi ve BELUX iş birliği modelindeki tecrübelerini ortak ülkelere aktaracağını belirten Francken, "Daha güçlü Avrupa kabiliyetleri, daha güçlü Avrupalı müttefikler." ifadelerini kullandı.



