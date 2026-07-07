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AjansHaber Gündem Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Türk savunma sanayisi NATO’nun endüstriyel dönüşümüne liderlik etmeye hazır"

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Türk savunma sanayisi NATO’nun endüstriyel dönüşümüne liderlik etmeye hazır"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu’nda, Türkiye’nin savunma sanayisindeki kapasitesinin NATO’nun geleceği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Görgün, Türk savunma sanayisinin İttifakın ihtiyaç duyduğu endüstriyel dönüşümün itici güçlerinden biri olmaya hazır olduğunu vurguladı.

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Türk savunma sanayisi NATO’nun endüstriyel dönüşümüne liderlik etmeye hazır"

Forumun NATO açısından tarihi bir dönemde gerçekleştirildiğine işaret eden Görgün, şunları söyledi:

“Bu forumu gerçekten eşsiz kılan bir diğer unsur da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde savunma sanayisinde benzeri görülmemiş bir büyüme sergileyen Türkiye’de gerçekleştiriliyor olmasıdır.”

Hazırlık sürecinin NATO Sekreterliği ile koordineli yürütüldüğünü belirten Görgün, katılımcılara Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini yakından inceleme çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Forumdan beklentilerin yüksekliği karşısında, NATO Sekreterliği ile yakın işbirliği içinde her ayrıntıyı bir kuyumcu titizliğiyle planladık.”

Konuşmasında değişen küresel güvenlik ortamına dikkat çeken Görgün, savunma üretim kapasitesinin hızla artırılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Geçen üç yıllık süreç boyunca dünyanın neredeyse her bölgesindeki ciddi kırılmalar, savaşlar ve güvenlik tehditleri savunma mimarisini baştan yazdı. Bugünkü forum işte bu arka plan üzerinde gerçekleştiriliyor. Kesin olan, çok az zamanımızın bulunduğu, endüstriyel kapasitemizi güçlendirmemiz gerektiği ve hiçbir ülkenin bu yükü tek başına omuzlayamayacağıdır.”

Türkiye’nin bu süreçte üstlenmeye hazır olduğu role vurgu yapan Görgün, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türk savunma sanayisi olarak, NATO’nun ihtiyaç duyduğu endüstriyel dönüşümün itici güçlerinden biri olmaya hazırız.”

Türk savunma sanayisinin birçok kritik alanda olgun çözümler geliştirdiğini ifade eden Görgün, mevcut kabiliyetlere ilişkin şunları söyledi:

“Silahlı insansız hava araçları, derin vuruş, uzay teknolojileri, hava savunma ve dron tehditleriyle mücadele başta olmak üzere alanlarında yüksek olgunlukta çözümlerimiz var. NATO güçleri halihazırda ürünlerimizi sahada başarıyla kullanıyor.”

Görgün, Türkiye’nin NATO müttefikleriyle yürüttüğü savunma sanayii iş birliklerinin giderek genişlediğini belirterek, bu kabiliyetlerin NATO şemsiyesi altında geliştirilecek yeni girişimlere de taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

#Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün
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