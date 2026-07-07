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AjansHaber Gündem Ankara semalarında “Barış Kartalı” nöbeti: NATO Zirvesi için 60 saat kesintisiz görev

Ankara semalarında “Barış Kartalı” nöbeti: NATO Zirvesi için 60 saat kesintisiz görev

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin hava güvenliği, Türk Hava Kuvvetlerinin Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçakları tarafından sağlanıyor. Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu “Barış Kartalı” uçakları, zirve boyunca 60 saat boyunca kesintisiz uçuş gerçekleştirerek hava sahasını anbean takip edecek.

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Ankara semalarında “Barış Kartalı” nöbeti: NATO Zirvesi için 60 saat kesintisiz görev
KAYNAK: (AA)

360 derece tarama yapabilen gelişmiş radar sistemleriyle 400 kilometre menzile kadar çok sayıda hedefi eş zamanlı tespit edebilen HİK uçakları, elde ettikleri verileri anlık olarak harekat merkezlerine, savaş uçaklarına ve deniz unsurlarına aktararak olası tehditlere karşı erken ihbar görevi üstleniyor.

Görev öncesi açıklamalarda bulunan HİK Uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak, görevin kapsamını şu sözlerle anlattı:

“Görevimiz NATO Zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak herhangi bir tanımlanmamış uçağın, önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik katkılarımızı sunacağız.”

Operasyonun yoğun temposuna dikkati çeken Kulak, görev planlamasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Kesintisiz olarak 60 saat, 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve HİK uçağımızın gözetlemesiyle icra edilecek. Bu kapsamda da kesintisiz olarak görevin icra edilmesi yoğun bir tempoyu içeriyor. Personelimiz de buna hazır bir şekilde diğer sortileri  beklemede olacak. Bugün 15 kişilik mürettebatla uçuşa gidiyoruz. Yaklaşık 8 buçuk saatlik uçuş öngörüyoruz. Bizler görevimizin uzatılma ihtimaline karşı her zaman hazırlıklıyız.”

HİK uçaklarının yalnızca Türkiye hava sahasında değil, NATO görevlerinde de kritik rol üstlendiğini belirten Kulak, platformun uluslararası faaliyetlerine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Barış Kartalı uçakları, terörle mücadele harekatından uluslararası ve milli tatbikatlara, NATO tarafından bize tevdi edilen Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerine kadar birçok farklı görev yapmakta. Müşterek görev kapsamında NATO’nun deniz unsurlarıyla birlikte çalışıyoruz. Doğu Akdeniz’de olsun Baltık Denizi’nde olsun farklı coğrafyalarda müşterek çalışarak büyük katkılar vermekteyiz. Bizler bunları yaparken Türk askerinin disiplinini ve ordumuzun gücünü bu görevlerde çok net bir şekilde göstermekteyiz.”

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