Bakan Fidan’dan NATO Ankara Zirvesi öncesi dikkat çeken mesaj

Bakan Fidan, Ankara’nın tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacağını belirterek, “Sahne Ankara’da kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye, İttifak’ın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır.” ifadelerini kullandı.

Zirvede alınacak kararların yalnızca bugünü değil, geleceği de etkileyeceğini vurgulayan Fidan, “Ankara’da alınacak kararlar, yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak — bunlar, önümüzdeki yıllar için Euro-Atlantik güvenlik ortamını şekillendirecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut güvenlik ortamının değiştiğine dikkat çeken Fidan, NATO’nun yeni tehditlere göre şekillenmesi gerektiğini belirterek, “Toplu savunma, NATO’nun temel unsuru olmaya devam ediyor, ancak stratejik ortam değişiyor. Tehditler çok boyutlu, daha hızlı ve daha karmaşık hale geliyor. Geleneksel ölçütler bu gerçeği artık yansıtamıyor. Önemli olan şimdi çıktı: konuşlandırılabilir yetenek, endüstriyel kapasite ve operasyonel hazırlık." ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın savunma alanında daha güçlü katkı sunmasının önemine işaret eden Fidan, “Daha güçlü bir Avrupa katkısı zorunlu — ancak savunma-endüstriyel iş birliğindeki kısıtlamalar verimliliği baltalıyor ve tepkiyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik yükler haline gelmiş durumda. Avrupa savunma girişimleri, tüm NATO Müttefiklerini tam anlamıyla kapsayıcı kalmalı.” değerlendirmesini yaptı.

NATO’nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Fidan, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

“Gerçek mesele, yalnızca nasıl tepki vereceğimiz değil, aynı zamanda bugünün gerçeklerini yansıtan bir şekilde iş birliğini nasıl organize edeceğimiz. Ankara Zirvesi, İttifak’ı karşı karşıya olduğu dünyaya yapısını uyumlu hale getirmede yönlendirecek.Türkiye’nin amacı net: Daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir İttifak.”