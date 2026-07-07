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AjansHaber Gündem Şam’da şiddetli patlamalar

Şam’da şiddetli patlamalar

Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

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Şam’da şiddetli patlamalar

Patlamaların ardından kentte yoğun duman yükselirken, El Cezire tarafından paylaşılan görüntülerde duman tabakasının şehrin çeşitli noktalarından görüldüğü kaydedildi.

Patlamaların nedeni ve olası can ya da mal kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriyeli mevkidaşı Ahmed eş-Şara ile bir araya gelmek üzere Şam’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kentte patlama sesleri duyuldu.

Macron’un Şam’da bulunduğu sırada yaşanan patlamaların nedeni ve hedefi konusunda henüz resmi makamlardan açıklama yapılmazken, güvenlik güçlerinin bölgede inceleme başlattığı bildirildi.


 

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