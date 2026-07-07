Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde dünya liderlerini ağırlayacak

Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi katılacak. Gündemde Ukrayna’daki savaş, İttifakın güney kanadındaki gelişmeler, savunma harcamaları ve Avrupa-Atlantik güvenliği yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Ankara’ya gelen liderlerle ikili temaslarda bulunması bekleniyor. Erdoğan, saat 11.00’de Kanada Başbakanı Mark Carney’i, saat 12.30’da ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.

Erdoğan, saat 15.00’te ABD Başkanı Donald Trump’ı resmi törenle karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 19.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resmi akşam yemeği verecek.



36.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün başlayacak oturumlarla çalışmalarına resmen başlayacak.



