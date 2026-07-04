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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştığımızı, bu amaçla atılan adımları sürdüreceğimizi ifade etti.

Bu doğrultuda atılan adımların sürdürüleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiğini kaydetti.

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