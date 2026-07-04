TAYFUN BLOK-3’ten denizdeki hareketli hedefe tam isabet

Türk savunma sanayiinin roket ve füze alanındaki kuruluşlarından ROKETSAN, milli balistik füze TAYFUN’un BLOK-3 versiyonuyla kritik bir test atışı gerçekleştirdi.

Test kapsamında, düşman unsuru olarak belirlenen ve deniz üzerinde serbest şekilde seyreden insansız deniz aracına yönelik operasyonel angajman yapıldı. Canlı harp başlığı kullanılan atışta, TAYFUN BLOK-3 hipersonik hızlara ulaşarak hedefe kilitlendi ve hedefi tam isabetle vurdu.

Bu başarılı atış testiyle birlikte, Türkiye savunma tarihinde ilk kez bir balistik füze, denizde serbest seyir halindeki hareketli bir hedefi vurmuş oldu.

Ayrıca dünyada sayılı örnekleri bulunan “balistik füzeye arayıcı başlık entegrasyonu” teknolojisi, Türkiye’de ilk kez TAYFUN BLOK-3 ile hayata geçirildi.

Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki küçük bir balıkçı teknesini temsil eden insansız deniz aracı, füze tarafından yüksek süratte yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Hipersonik hızıyla hava savunma sistemlerine karşı üstünlük sağlıyor

ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN füze sistemi, derinlikteki stratejik hedeflerde yüksek etki oluşturmak amacıyla tasarlandı.

Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri olan hipersonik (ses hızının kat kat üzerinde) seyir hızı, füzenin mevcut hava savunma sistemleri tarafından engellenmesini imkansız hale getiriyor.

Yüksek vuruş hassasiyetiyle istenmeyen hasarları önleyen TAYFUN, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılık kapasitesini stratejik seviyeye taşıyor.

Mavi Vatan savunmasında yeni kabiliyet

ROKETSAN’dan yapılan açıklamada, TAYFUN’un yüksek güvenilirlik seviyesine sahip bir sistem olduğu ve derinlikteki hedeflerde mutlak başarı sağladığı vurgulandı.

BLOK-3 testiyle kanıtlanan hareketli deniz hedeflerine angajman kabiliyeti, Türkiye’nin Mavi Vatan savunmasındaki gücüne güç katacak bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

“TAYFUN başarısını bir kez daha kanıtladı”

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test atışına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonunun başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Millî imkânlarla geliştirdiğimiz TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonu, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetimizi daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladı. TAYFUN füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak.”

Savunma sanayiinin geldiği noktaya dikkati çeken Görgün, şu açıklamalarda bulundu:

“Güçlü liderliği ve sarsılmaz desteği ile savunma sanayiimizin bu günlere erişmesinde tarihi rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ekosistemimizin tüm paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum. Başta Roketsan ailesi olmak üzere bu başarıda emeği bulunan tüm alt yüklenicilerimizi, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve SSB’deki çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme yolunda üstlendiğimiz emaneti daha da ileri taşımak için durmaksızın, tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.”