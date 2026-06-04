Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, ROKETSAN tesislerinde incelemelerde bulundu

Ziyarette, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yüksek teknolojiye dayalı üretim altyapısı, mühendislik kabiliyetleri ve stratejik vizyonu hakkında Nijer heyetine kapsamlı sunumlar yapıldı.

Program kapsamında Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı seviye, yerli sistem geliştirme yaklaşımı ve ROKETSAN’ın farklı harekat ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ileri teknoloji ürün ve çözümler hakkında bilgi verildi.

Türkiye-Nijer savunma sanayisi iş birliği değerlendirildi

Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasında savunma sanayisi alanında devam eden iş birlikleri ele alınırken, mevcut ortaklıkların daha ileri seviyeye taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Taraflar, gelecekte atılacak adımların Nijer’in güvenlik ihtiyaçlarının daha güçlü imkanlarla karşılanmasına katkı sağlayacağını belirtirken, iş birliğinin bölgesel istikrarın desteklenmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Ziyarette ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu stratejik vizyon doğrultusunda Türk savunma sanayisinin yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik gereksinimlerine de çözüm üreten bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen savunma sanayisi kabiliyetlerinin, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına etkin ve sürdürülebilir çözümler sunmayı sürdürdüğü belirtilirken, Türkiye’nin uluslararası savunma sanayisi iş birliklerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.