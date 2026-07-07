Bakan Fidan: "Avrupa güvenliği AB’ye indirgenemez, Türkiye merkezi role sahip"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Chatham House iş birliğinde Ankara’da düzenlenen “Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa Genelinde NATO Müttefikleri Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi” başlıklı etkinlikte konuştu.

NATO’nun yeni dönemde yalnızca mevcut tehditlere tepki veren bir yapı olmaması gerektiğini belirten Fidan, ittifakın uzun vadeli ve bütüncül bir güvenlik vizyonuna odaklanmasının önemine dikkat çekti.

ABD ile Avrupa arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığını ifade eden Fidan, bu durumun NATO Zirvesi’nde yönetilebileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın zirveye katılımının bu açıdan önemli olduğunu söyledi.

“Türkiye, Avrupa güvenliğinin merkezinde yer alıyor”

Avrupa güvenliğinin AB ile sınırlandırılamayacağını vurgulayan Fidan, Türkiye’nin bu güvenlik mimarisinin vazgeçilmez aktörlerinden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirten Fidan, bununla birlikte Rusya ile diplomatik temas kanallarının açık tutulmasının da Avrupa’nın güvenliği açısından gerekli olduğunu kaydetti.

Fidan, NATO’nun savunma sanayi kapasitesinin yalnızca AB ülkeleri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye ve İngiltere gibi güçlü savunma sanayisine sahip müttefiklerin Avrupa güvenlik iş birliğinin doğal ortakları olduğunu söyledi.

“Avrupa daha fazla sorumluluk üstlenmeli”

Avrupa’nın ABD’den gelen yük paylaşımı çağrılarını bir tehdit olarak değerlendirmemesi gerektiğini ifade eden Fidan, Avrupa’nın savunma kapasitesini artırmasının hem NATO’nun geleceği hem de kıtanın stratejik dayanıklılığı açısından zorunlu olduğunu dile getirdi.

NATO Ankara Zirvesi’nde Avrupa ile ABD arasında karşılıklı suçlamaların ön planda olmayacağını belirten Fidan, zirvenin en zorlu aşamasının ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımını sağlamak olduğunu, bunun başarılmasıyla önemli bir eşiğin aşıldığını ifade etti.