Trump: "NATO Zirvesi’nde Rusya-Ukrayna savaşını görüşeceğiz"

Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, NATO Zirvesi’nin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşının önemli yer tutacağını söyledi.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik iyimser olduğunu dile getiren Trump, “Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Hem Rus hem de Ukraynalı liderler, anlaşma yapmak istiyor.” ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin savaşın sona ermesini istediğini belirtti.

SİHA’lara dikkat çekti

Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava araçlarının belirleyici rol oynadığına işaret eden Trump, şunları söyledi:

“Kim dronların bu kadar büyük bir faktör haline geleceğini düşünürdü ki? Onlar, öldürme makineleri. Bu inanılmaz. Bir ağacın ardına saklanıyorsun ve o gelip seni buluyor.”

“İran ya anlaşma imzalayacak ya da işi tamamlayacağız”

İran ile yürütülen müzakerelere de değinen Trump, görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek, Tahran’ın nükleer programına ilişkin tavizler verdiğini öne sürdü.

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, “Öyle ya da böyle kazanacağız. Ya bir anlaşma yapacağız ya da işi bitireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı tercih ettiğini dile getiren Trump, İran halkının yeni bir savaştan etkilenmesini istemediğini söyledi.

Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın küresel ticaret açısından önemine işaret eden Trump, bölgedeki güvenliğin uluslararası ekonomi için kritik olduğunu ifade etti.