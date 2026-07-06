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AjansHaber Gündem Bakan Fidan: "Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump ilişkisi NATO içindeki gerilimin azaltılmasına katkı sağlayabilir"

Bakan Fidan: "Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump ilişkisi NATO içindeki gerilimin azaltılmasına katkı sağlayabilir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kişisel ilişkinin, NATO içerisindeki görüş ayrılıklarının giderilmesine katkı sunabileceğini belirterek, Türkiye’nin bu diyaloğu “tüm NATO ailesinin yararına” değerlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

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Bakan Fidan: "Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump ilişkisi NATO içindeki gerilimin azaltılmasına katkı sağlayabilir"

Bakan Fidan, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Ankara Zirvesi öncesinde The New York Times gazetesine verdiği röportajda, NATO’nun geleceği, Avrupa güvenliği, ABD ile ilişkiler, İran ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Bu dostluğu tüm NATO ailesinin yararına kullanmak istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkinin NATO içinde yaşanan görüş ayrılıklarının aşılmasına yardımcı olabileceğini ifade eden Fidan, şunları söyledi:

“Bu, Sayın Trump için sadece bir güven ve dostluk meselesi.Türkiye, bu dostluğu daha büyük bir iyilik için, tüm NATO ailesinin yararına kullanma niyetindedir.”

“Teknik görüşmelerin sorunsuz geçmesini bekliyorum”

ABD Başkanı Trump’ın geçmişte NATO’ya yönelik eleştirilerinin zirvenin işleyişini etkilemesini beklemediğini dile getiren Fidan, teknik müzakerelerin sorunsuz ilerleyeceğini söyledi:

“Bu konuda herhangi bir problem görmüyorum.”

Fidan, kamuoyundaki sert söylemlere rağmen NATO’nun fiili işleyişinde önemli bir değişiklik yaşanmadığını belirterek, “Çok fazla söz sarf ediliyor ancak pratik anlamda hiçbir şey değişemez. Kuvvetler orada duruyor.” ifadelerini kullandı.

“Kimse NATO’nun gerekliliğini tartışmıyor”

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında NATO’nun stratejik önemine ilişkin ortak bir anlayış bulunduğunu belirten Fidan, “Kimse NATO’nun gerekliliğini tartışmıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği bünyesinde savunma iş birliğinin artırılmasına yönelik girişimlerin NATO’nun yerine geçecek alternatif yapılar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Fidan, Avrupa güvenliğinin Türkiye’nin de doğrudan meselesi olduğunu vurguladı:

“Biz de Avrupa’nın bir parçasıyız ve Avrupa coğrafyasında bir araya gelip kendi güvenlik platformumuzu oluşturmadıkça kendimizi asla yeterince güvende hissetmeyeceğiz.”

İran mesajı: “Her iki taraf da ciddi”

ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptını da değerlendiren Fidan, tarafların nihai hedefler konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koyduğunu söyledi:

“Siyasi irade açısından, her iki taraf da nihai hedefler konusunda son derece ciddi.”

Bununla birlikte Fidan, İran’ın nükleer programı, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin düzenlemeler gibi temel başlıkların ilerleyen müzakerelerde ele alınacağını belirtti.

Türkiye, Rusya-Ukrayna görüşmelerine yeniden ev sahipliği yapmaya hazır

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara da değinen Fidan, Türkiye’nin yeni müzakerelere yeniden ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ancak bunun kısa vadede gerçekleşmesini beklemediğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna’nın görüşmelere açık olduğunu belirten Fidan, sürecin ilerleyebilmesi için ABD’nin etkisinin önemli olduğuna dikkat çekti:

“Genel olarak ulaştığım sonuç şu ki, bence tartışmalara ve görüşmelere başlamaya hazırlar ancak Amerikan nüfuzuna ihtiyacımız var.”

Fidan, Ankara’nın temel önceliğinin tarafların barış konusunda samimi bir irade ortaya koyması olduğunu vurgulayarak, “Bizim için önemli olan, her iki tarafta da barış için gerçek ve samimi bir niyet ile çaba görmektir.” ifadelerini kullandı.

Kritik zirve Ankara’da yapılacak

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Ankara Zirvesi’nde müttefik liderlerin savunma harcamalarının artırılması, Avrupa-Atlantik güvenliği, Ukrayna’ya destek, savunma sanayi kapasitesi ve ittifakın geleceğine ilişkin stratejik başlıkları ele alması bekleniyor.

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekleştireceği ikili görüşme de uluslararası kamuoyunun en yakından takip ettiği temaslar arasında yer alıyor.

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