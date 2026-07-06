Ticaret Bakanlığından perakende ticarette yeni dönem hazırlığı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmelik taslağı uygulamada edinilen deneyimler ile sektör temsilcilerinden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlandı.

Yönetmeliğin adı değişecek

Taslak kapsamında mevcut yönetmeliğin adının, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri daha doğru yansıtacak şekilde “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmesi öngörülüyor.

Düzenlemeyle üretici ve tedarikçi kavramlarının yönetmeliğin amaç ve kapsamına açık şekilde eklenmesi, ayrıca “üretici”, “tedarikçi” ve “30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü” tanımlarının güncellenmesi planlanıyor.

KOBİ’ler için sorgulama ekranı oluşturulacak

Taslakta, ticari faaliyetlerde ödeme sürelerinin daha hızlı ve net belirlenebilmesi amacıyla KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak bir sorgulama ekranının Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulması da yer alıyor.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ayrıca ‘üretici’, ‘tedarikçi’ ve ‘30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü’ tanımlarının revize edilmesi, ticari faaliyetlerdeki ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi amacıyla, KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak şekilde, Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bir sorgulama ekranı oluşturulacak. 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi hasebiyle, zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek, kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması planlanmaktadır.”

Kadın kooperatiflerine raf önceliği

Taslak düzenleme kapsamında, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflerin ürettiği yöresel ürünlere zincir market raflarında öncelik verilmesi planlanıyor. Böylece kadın emeğinin desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katılımının artırılması amaçlanıyor.

Büyük ekmek üreticilerine yönelik düzenleme geliyor

Bakanlık, vatandaşların ekmeğe daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemeleri de hayata geçirmeyi hedefliyor.

Söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin alınmasının ardından nihai düzenlemenin şekillendirilmesi bekleniyor.