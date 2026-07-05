THKP/C DEV-YOL’un gençlik yapılanmasına 8 ilde operasyon: 39 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü THKP/C DEV-YOL’un gençlik yapılanması “Devrimci Gençlik Dernekleri” içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma sürecinde iletişimin dinlenmesi tedbirleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri ve HTS analizleri sonucunda toplam 50 şüpheli belirlendi.

Bu kapsamda İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Ankara, Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı ve İzmir’de toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir kurusıkı tabanca, 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan firari şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.