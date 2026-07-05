Bakan Uraloğlu: "Demir yolu ağını 2028’de 17 bin 287 kilometreye çıkaracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma yatırımlarının ekonomik büyüme ve kalkınmanın temel dinamiklerinden biri olduğunu belirterek, demir yolu yatırımları ve gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulaştırma yatırımlarına vurgu

Uraloğlu, ulaşım olmadan ticaretin olamayacağını, ticaret olmadan üretimin güçlenemeyeceğini, üretim güçlenmeden de kalkınmanın sürdürülebilir hale gelemeyeceğini söyledi.

Ulaştırma projelerinin sadece fiziki yatırımlar olmadığını, aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası iş birliğini destekleyen stratejik adımlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, son 24 yılda 355 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Demir yolu projeleri sürüyor

Bakan Uraloğlu, 2002’de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu ağının bugün 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 14 bin 9 kilometreye ulaştığını belirtti.

Mevcut 11 bin kilometrelik demir yolu ağının modernize edildiğini ifade eden Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ile Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projelerinde yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hedefler açıklandı

Uraloğlu, hedeflere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“2028 yılına kadar 608 kilometre iltisak hattına ulaşmayı planlıyoruz. 13 olan lojistik merkezi sayımızı 25’e çıkarmayı planlıyoruz. Demir yolu hatlarımızı 2028’e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Halen 4 bin 164 kilometrelik hatta yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2028’e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11’den 27’ye yükselteceğiz. 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz.”