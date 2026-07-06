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AjansHaber Videolar Gündem Direksiyon başında fenalaşan sürücü inşaata daldı: Yaya son anda kurtuldu

Direksiyon başında fenalaşan sürücü inşaata daldı: Yaya son anda kurtuldu

Giresun’un Bulancak ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bir inşaat alanına çarparak durabildi. Kaldırımda yürüyen bir kadın ise son anda geri çekilerek aracın altında kalmaktan kurtuldu.

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Olay, Bulancak Mahallesi 15 Temmuz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon başında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç kaldırıma yönelirken, o sırada yürüyen bir kadın son anda geri çekilerek olası bir facianın eşiğinden döndü.

Otomobil, yol kenarındaki bir inşaat alanına çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf, baygın haldeki sürücünün yardımına koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


 

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