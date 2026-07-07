Rutte: "NATO’nun hava taşıma ve tanker filosu güçlendirilecek"

Rutte, müttefik ülkelerin çok uluslu MRTT (Çok Rollü Tanker Uçağı) filosuna 10’uncu Airbus A330 MRTT uçağının teslim edileceğini duyurdu. Böylece hedeflenen 12 uçaklık filoya bir adım daha yaklaşılmış olacak.

NATO bünyesinde Airbus A400M uçağına odaklanan yeni çok uluslu bir projenin de başlatıldığını açıklayan Rutte, girişimin ittifakın stratejik hava taşımacılığı kabiliyetini daha da güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Rutte, A330 MRTT ve A400M projelerinin NATO’ya yüksek kabiliyetli iki çok uluslu hava filosu kazandıracağını ifade ederken, birçok müttefik ülkenin tanker filosunu güçlendirmek amacıyla Airbus’tan toplam 12 uçak satın alacağını bildirdi.

Ankara’da düzenlenen zirvede savunma sanayii, savunma harcamaları, Avrupa-Atlantik güvenliği ve Ukrayna’ya destek başlıkları ele alınırken, müttefiklerin birlik ve dayanışma mesajı vermesi bekleniyor.