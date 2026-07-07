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AjansHaber Gündem ABD Başkanı Donald Trump Ankara’da

ABD Başkanı Donald Trump Ankara’da

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Trump’ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı’na iniş yaparken, ABD Başkanı’nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

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ABD Başkanı Donald Trump Ankara’da
KAYNAK: (AA)

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen Trump, iki gün boyunca yoğun diplomasi trafiği yürütecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler savunma, ticaret ve yatırım başta olmak üzere çeşitli başlıklarda ele alınacak. Liderlerin ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

İkinci gün NATO gündemi

Trump, ziyaretinin ikinci gününde NATO Zirvesi programına katılacak. Resmi karşılama töreni ve liderlerin aile fotoğrafının ardından NATO Liderleri Çalışma Oturumu’nda yer alacak.

Zirve marjında Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Basın toplantısıyla tamamlanacak

ABD Başkanı Trump’ın, Ankara’daki temaslarının ardından düzenleyeceği basın toplantısında zirveye ve ikili görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Programını tamamlayan Trump, daha sonra Washington’a hareket edecek.

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