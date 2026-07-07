ABD Başkanı Trump, Beştepe’de resmi törenle karşılanıyor
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor.
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