07 Temmuz 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın görüşmesi başladı
15:32 ABD Başkanı Trump, Beştepe’de resmi törenle karşılanıyor
14:41 ABD Başkanı Donald Trump Ankara’da
14:05 ABD Başkanı Trump Ankara’ya geldi
AjansHaber Gündem ABD Başkanı Trump, Beştepe’de resmi törenle karşılanıyor

ABD Başkanı Trump, Beştepe’de resmi törenle karşılanıyor

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor.

Yayınlanma
14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş’ı tebrik etti
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
NATO Zirvesi kapsamında “Müttefikler Ankara’da” Programı düzenlenecek
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
Venezuela’da deprem felaketinde can kaybı 3 bin 342’ye yükseldi
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
Bakan Kurum: "Beykoz’da 1071 hak sahibini tapusuyla buluşturduk"
NATO Zirvesi gözleri Türk savunma sanayisine çevirdi: Belçika Savunma Bakanından "Türkiye" mesajı
NATO Zirvesi gözleri Türk savunma sanayisine çevirdi: Belçika Savunma Bakanından "Türkiye" mesajı
Dünya
Netanyahu: "Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları doğru değil"
Netanyahu: "Trump ile İran konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları doğru değil"
Dünya
İsrail haziranda Mescid-i Aksa’ya 26 baskın düzenledi
İsrail haziranda Mescid-i Aksa’ya 26 baskın düzenledi
Bakan Güler: "NATO’nun yüzde 5 savunma yatırım taahhüdü İttifak'ın caydırıcılığını güçlendirme iradesinin somut göstergesi"
Bakan Güler: "NATO’nun yüzde 5 savunma yatırım taahhüdü İttifak'ın caydırıcılığını güçlendirme iradesinin somut göstergesi"
ABD Başkanı Trump Ankara’ya geldi
ABD Başkanı Trump Ankara’ya geldi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.