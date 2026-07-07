ABD Başkanı Trump, Beştepe’de resmi törenle karşılandı

Trump’ın makam aracına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede süvariler eşlik ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

21 pare top atışı yapıldı

Resmi törende tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler, mehteran takımı ile yeniçeri kıyafetli askerler yer aldı. Karşılama kapsamında 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtasını “Merhaba asker” diyerek selamlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk ve ABD bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.

Türk Yıldızları’ndan selamlama uçuşu

Trump’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelişi sırasında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da hazır bulundu.