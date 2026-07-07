Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nden güçlü bir dayanışma mesajı çıkacağına inandığını belirtirken, Trump ise Türkiye ile savunma iş birliğini geliştirmeye açık olduklarını ve F-35 konusunu değerlendireceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın Ankara ziyaretine dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

“Değerli dostumla (Trump) Ankara’da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.”

“Dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz”

Erdoğan, bölgesel krizlerin çözümüne yönelik diplomatik girişimlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz gayreti içindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz.”

“Liderler Zirvesi’ni çok önemsiyoruz”

Gazze’deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel barış için zirvenin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“(Gazze) Değerli dostumla (Trump) konuşarak, bölgedeki barışı sağlamak için bu Liderler Zirvesi’ni çok önemsiyoruz.”

“F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil”

F-35 sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, daha önce verilen taahhütleri hatırlatarak şöyle dedi:

“F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık.”

Erdoğan ayrıca, “İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi’nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“Trump her zaman sözünün arkasındadır”

F-35 sürecine ilişkin güvenini dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“F-35’le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.”

“KAAN motorları konusunu görüşeceğiz”

Milli Muharip Uçak KAAN’ın motor tedarikine ilişkin de konuşan Erdoğan, “KAAN motorları konusunu Liderler Zirvesi’nde değerli dostumla görüşeceğiz. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir.” dedi.

“Rusya-Ukrayna gelişmelerine göre adımlarımızı atacağız”

Erdoğan, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının da ele alınacağını belirterek, “(Trump ile) Biz Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.” ifadelerini kullandı.

“Zirveden güçlü bir çıkış sağlayacağız”

NATO’daki iş birliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“NATO’da iki önemli ülke olarak Liderler Zirvesi’nden dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz.”

Trump: “Erdoğan ile kimyamız tuttu”

ABD Başkanı Donald Trump da Erdoğan ile ilişkilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Erdoğan olmasa NATO’ya gelmezdim. İki harika dostuz. Erdoğan harika iş çıkarıyor. Tüm dünyada saygı görüyorsunuz. Aramızdaki ilişkiler çok iyi, Erdoğan ile kimyamız tuttu.”

Trump ayrıca Türkiye ile savunma ve ticaret alanındaki iş birliğine dikkat çekerek, “Türkiye askeri olarak da çok güçlü. Gerçekten çok önemli bir kişi Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan’a saygım çok fazla.” ifadelerini kullandı.

F-35 ve CAATSA mesajı

F-35 sorusunu yanıtlayan Trump, “F-35 kararını almamız gerekiyor. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. F-35’ler harika. Düşünebileceğimiz bir konu.” dedi.

CAATSA yaptırımlarına ilişkin ise, “Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Yaptırımları kaldırıyoruz. Çok yakın iş birliği içinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.