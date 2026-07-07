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18:42 İstanbul Üniversitesi’nden İmamoğlu’nun iddialarına ilişkin açıklama
AjansHaber Gündem İstanbul Üniversitesi’nden İmamoğlu’nun iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Üniversitesi’nden İmamoğlu’nun iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Üniversitesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, hakkında açılan “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” davasının 6 Temmuz’da görülen duruşmasında dile getirdiği bazı beyanlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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İstanbul Üniversitesi’nden İmamoğlu’nun iddialarına ilişkin açıklama
KAYNAK: (AA)

Üniversiteden yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun duruşmada, Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile arasında geçen telefon görüşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer aldığı üzere, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ davasının 6 Temmuz tarihinde yapılan duruşmasında, kendisiyle Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar arasında geçen telefon görüşmesiyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunmuştur.Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet töreninde Rektörümüz tarafından yapılan konuşmayı da benzer şekilde siyasi gündem oluşturmak amacıyla çarpıtmıştır.Üniversitemiz, ‘Açık Kapı, Açık Bilim’ anlayışı ve ‘Perspektif 2053’ vizyonuyla ülkemize hizmet etme, bilimsel araştırmalarda öncü olma, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiyle donanmış vicdanlı ve ahlaklı insanlar yetiştirme şiarı doğrultusunda çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir.”

#istanbul üniversitesi
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