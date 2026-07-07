NATO Zirvesi’nde savunma sanayisinin geleceği masaya yatırıldı

ATO Congresium’da Savunma Sanayii Forumu kapsamında düzenlenen “Askeri Bir Değişken Olarak Sanayi: Yarının Savaş Alanına Hazır Bir İttifak” panelinde, NATO’nun üst düzey askeri isimleri savunma sanayisinin geleceğini değerlendirdi.

“Eş zamanlı çatışma riski arttı”

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich, dünya genelinde aynı anda birden fazla çatışma yaşanma riskinin uzun yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, mevcut mühimmat stoklarının bu tablo karşısında yetersiz kalabileceğine dikkat çekti.

Grynkewich, ordular ile savunma sanayisi arasında güçlü ve sürekli bir iş birliği kurulmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

“Savaşın doğası hızla değişiyor”

NATO Yüksek Müttefik Dönüşüm Komutanı Amiral Pierre Vandier ise savaş teknolojilerinin büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bu değişimi hızlandırdığını söyledi.

Vandier, düşük maliyetli keşif ve insansız hava araçlarının modern savaşın vazgeçilmez unsurları haline geldiğini ifade ederek, bu kabiliyetlerin silahlı kuvvetlere hızla entegre edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Savunma sanayisi ortak çabanın parçası olmalı”

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone ise savunma alanındaki kaynakların verimli kullanılmasının önemine işaret etti.

Farklı sistemlerin uyumsuzluğu, lojistik gecikmeler ve mühimmat eksikliklerinin hazırlık seviyesini olumsuz etkilediğini belirten Dragone, caydırıcılığın ancak NATO ile savunma sanayisinin ortak hareket etmesiyle güçlenebileceğini vurguladı.