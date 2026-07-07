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AjansHaber Gündem Zelenskiy: "Trump ile Patriot füzelerini görüşeceğim"

Zelenskiy: "Trump ile Patriot füzelerini görüşeceğim"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Ankara Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmede Patriot hava savunma sistemleri için PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin tedarikini gündeme getireceğini açıkladı.

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Zelenskiy: "Trump ile Patriot füzelerini görüşeceğim"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Ukrayna’nın savunma alanındaki önceliklerine değindi.

Patriot füzeleri gündemde

ABD’den tedarik edilmesi planlanan Patriot hava savunma sistemlerine ait PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin önemine dikkat çeken Zelenskiyy, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede bu konuyu ele alacağını belirtti.

Hava savunma sistemlerinin hem sivillerin hem de cephede görev yapan askerlerin korunması için gerekli olduğunu vurgulayan Zelenskiyy, önceliklerinin Patriot sistemleri için mümkün olan en kısa sürede füze temin edilmesi olduğunu söyledi.

Zelenskiy, “Rusya üzerindeki baskının artırılmasına, daha fazla balistik füze savunma sistemine ve Rusya’ya yönelik daha ağır yaptırımlara ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

Rutte’den hava savunması vurgusu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Ukrayna’nın son aylarda Rusya’nın enerji ve savunma altyapısına yönelik saldırılarında önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşta on binlerce askerini kaybetmeyi göze aldığını söyleyen Rutte, buna rağmen Rus ordusunun cephedeki ilerleyişinin yavaşladığını ve Ukrayna’nın daha başarılı sonuçlar aldığını ifade etti.

Ukrayna’nın hava savunmasının güçlendirilmesinin öncelikli konular arasında yer aldığını vurgulayan Rutte, “Bence üzerinde çalışmamız gereken en önemli konulardan biri hava savunması ve şehirleriniz ile kritik altyapınızın korunmasını sağlamak.” dedi.

Zelenskiy ve Rutte, açıklamalarının ardından ikili görüşmeye geçti.

#Volodimir Zelenskiy
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