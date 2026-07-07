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AjansHaber Videolar Gündem Ordu’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

Ordu’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdü

 Ordu’nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan husumet faciayla sonuçlandı. Bir kişi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini iş yerlerinin önünde tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde aile içi husumet kanlı bitti. Olay, Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi ve ailesinin iş yerine araçla gelen M.G. (61), yanında bulunan tabancayla ağabeyi, yengesi ve yeğenine ateş açtı.

Silahlı saldırıda üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli M.G., saldırının ardından olay yerinden araçla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#ordu
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