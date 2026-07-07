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AjansHaber Gündem Bakan Fidan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi trafiği

Bakan Fidan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında diplomasi trafiğini sürdürdü.

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Bakan Fidan’dan NATO Zirvesi’nde yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Fidan, zirve kapsamında gerçekleştirilen NATO İstanbul İşbirliği Girişimi (İİG) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda bölgesel güvenlik, ortak tehditler ve müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı’na katıldı

Fidan, ayrıca Dışişleri Bakanları düzeyinde düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi Toplantısı’nda yer aldı. Toplantıda Ukrayna’daki son gelişmeler ile NATO’nun ülkeye yönelik destek mekanizmaları ve koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

Ankara’daki zirve kapsamında temaslarını sürdüren Bakan Fidan, müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

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