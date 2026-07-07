Netanyahu’dan Türkiye’nin F-35 programına dönüş ihtimaline tepki

ABD merkezli CNN’e verdiği röportajda Netanyahu, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Trump ile birkaç kez görüştüğünü belirterek, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmemesi yönündeki görüşlerini ilettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da yaptığı ortak açıklamada Trump, “Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.” diyerek Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğini ve F-35 konusunun değerlendirileceğini ifade etmişti.

“Türkiye’ye F-35 verilmesine karşıyım”

Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan yakın ilişkisine de değinen Netanyahu, “Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel dostluğu olması, Türkiye’yi ABD açısından dost bir ülke yapmaz.” iddiasında bulundu.

Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmesine karşı olduğunu yineleyen Netanyahu, böyle bir kararın “Orta Doğu’daki güç dengesini bozacağını” öne sürdü. İsrail Başbakanı, “Trump’ın yerinde olsam Türkiye’ye F-35’leri vermezdim.” ifadelerini kullandı.

İran ve Batı Şeria açıklamaları

Röportajında İran konusuna da değinen Netanyahu, Trump ile zaman zaman görüş ayrılıkları yaşasalar da stratejik konularda büyük ölçüde aynı çizgide olduklarını savundu. İran’a ilişkin sürecin nasıl şekilleneceğini söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti.

Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Olayların sınırlı sayıda kişi tarafından gerçekleştirildiğini öne süren Netanyahu, güvenlik güçlerinin bu kişilere karşı gerekli adımları attığını iddia etti.