Venezuela’da deprem felaketi büyüyor: Can kaybı 3 bin 811’e yükseldi

Binlerce kişinin evsiz kaldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları uluslararası ekiplerin desteğiyle sürerken, Türkiye de insani yardım faaliyetleriyle depremzedelere destek vermeye devam ediyor.

Can kaybı ve yaralı sayısı arttı

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen iki büyük depremin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, başkent Caracas’ta düzenlediği basın toplantısında, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 126 kişi artarak 3 bin 811’e ulaştığını açıkladı.

Rodriguez, yaralı sayısının 16 bin 740’a yükseldiğini, çifte deprem nedeniyle 17 bin 907 kişinin evsiz kaldığını belirtti.

On binlerce personel sahada görev yapıyor

Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Rodriguez, Venezuela’da şu anda 4 bin 388 uluslararası arama kurtarma görevlisinin bulunduğunu, silahlı kuvvetler, polis, belediye, itfaiye ve sivil savunma ekipleriyle birlikte toplam 30 bin 76 personelin sahada görev yaptığını söyledi.

Eğitim Bakanı Hector Rodriguez ise hükümet tarafından kurulan 87 geçici barınma merkezinde en az 16 bin 686 kişinin barındırıldığını duyurdu.

Türkiye’den Venezuela’ya insani yardım

Türkiye de deprem felaketinin ardından Venezuela’ya destek veren ülkeler arasında yer aldı.

Türk Kızılay, depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletindeki Playa Grande bölgesinde kurulan çadır kampta, Venezuela Kızılhaçı ile iş birliği içinde 500 hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) da deprem bölgesine çok sayıda ekipman ve insani yardım malzemesi göndererek afetzedelere destek sağladı.

İki büyük deprem 39 saniye arayla meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini yaklaşık 6,7 milyar dolar olarak hesapladı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, enkaz altındaki kişilere ulaşma çabaları devam ederken can kaybı ve yaralı sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.