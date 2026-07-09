ABD ile İran arasında gece boyunca süren saldırılar gerilimi tırmandırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece saatlerinde İran’ın Hürmüz Boğazı’nda deniz ulaşımını tehdit etme kapasitesini azaltmayı amaçlayan yeni hava operasyonları düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, saldırılarda İran’ın kıyı savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı depoları ile askeri lojistik altyapısının hedef alındığı belirtildi.

İran basını ise saldırıların başta Bender Abbas, Çabahar, Sirik, Cask ve Buşehr çevresi olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok noktada hissedildiğini bildirdi. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı, Iranşehr kentinde ise en az bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran’dan Körfez ülkelerine füze saldırıları

ABD saldırılarının ardından İran, Bahreyn, Kuveyt ve Katar yönüne füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Bahreyn’de sirenlerin çaldığı, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırılar sonrasında üç ülkede büyük çaplı hasar oluştuğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Reuters’ın aktardığına göre İran, saldırıların ABD’nin bölgedeki askeri varlığına karşı gerçekleştirildiğini savunurken, ABD ise operasyonların Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere yönelik son saldırılara yanıt niteliği taşıdığını açıkladı.

Ateşkes fiilen sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran ile yürürlükte bulunan geçici ateşkesin artık sona erdiğini ifade etmişti. ABD yönetimi, diplomatik temasların tamamen kesilmediğini belirtirken, askeri operasyonların İran’ın deniz ulaşımına yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini açıkladı.

İran tarafı ise ABD’nin saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Petrol fiyatları yükseldi

Karşılıklı saldırılar küresel enerji piyasalarını da etkiledi. Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik riskinin artmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1’in üzerinde yükselirken, piyasalarda enerji arzına ilişkin endişeler yeniden gündeme geldi.