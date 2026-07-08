ABD-İran gerilimi yeniden savaşa dönüştü: Karşılıklı saldırılar peş peşe geldi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın uluslararası deniz ticaretini hedef alan saldırılarına karşılık hava operasyonu düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, ticari gemilere yönelik saldırılar nedeniyle İran’ın askeri kapasitesini hedef alan operasyonlar gerçekleştirildiği ve ateşkesin İran tarafından ihlal edildiği savunuldu.
İran devlet medyası ise Hürmüzgan eyaletindeki Sirik, Keşm Adası ve Bender Abbas çevresinde peş peşe patlama sesleri duyulduğunu duyurdu.
Kalibaf: “Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız”
Saldırıların ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’yi ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak, “Zorbalık ve baskıyla taviz koparma dönemi sona erdi. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız.” açıklamasında bulundu.
İran’dan ABD üslerine misilleme
İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD’nin saldırılarına karşı füze ve İHA operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, Bahreyn’deki ABD Beşinci Filo karargahı ile Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü dahil çok sayıda Amerikan askeri noktasının hedef alındığı bildirildi.
Hürmüz Boğazı yeniden gerilimin merkezi oldu
İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine dış müdahaleye izin vermeyeceklerini açıklarken, CENTCOM ise yeni saldırı dalgasında İran’a ait hava savunma sistemleri, komuta-kontrol merkezleri, kıyı radarları ve askeri unsurların hedef alındığını duyurdu.