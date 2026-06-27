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AjansHaber Gündem Sirik’te patlama: İran ve ABD arasında gerilim

Sirik’te patlama: İran ve ABD arasında gerilim

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde bulunan Taheruyi İskelesi’nin “düşman saldırısında hedef alındığını” bildirdi.

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Sirik’te patlama: İran ve ABD arasında gerilim
KAYNAK: (AA)

Askeri kaynaklara dayandırılan açıklamada, bölgede patlama sesleri duyulduğu ve iki füzenin iletişim kulesi yakınlarına isabet ettiği ifade edildi.

Öte yandan İran Silahlı Kuvvetlerinin gün içerisinde Hürmüz Boğazı’ndan “izinsiz geçmeye çalışan” bazı gemilere uyarı atışları yaptığı kaydedildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada ise Hürmüz Boğazı’nda bir ticari gemiye yönelik saldırıya karşılık olarak İran kıyılarındaki füze ve insansız hava aracı depoları ile radar üslerinin vurulduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları: "ABD’nin konuşlanma noktaları hedef alındı"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Sirik kentine düzenlediği saldırıya karşılık Amerikan güçlerinin bölgedeki konuşlanma noktalarının vurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, saldırının “bertaraf edildiği” belirtilerek, “Herhangi bir yeni saldırganlık durumunda daha kapsamlı karşılık verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

ABD-İran hattında sert açıklamalar

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın mutabakata ilişkin bir sorun yaşaması halinde iletişime geçebileceğini belirterek, “Şiddete şiddetle karşılık verilecektir.” dedi.

İranlı yetkililer ise ABD’nin saldırısını “ateşkes ihlali” olarak nitelendirerek uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı’ndaki tanker saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunarak, karşılık seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

Mutabakat ve yalanlama açıklamaları

İran’ın Fars Haber Ajansı, Devrim Muhafızları’na atfedilen bazı açıklamaların doğru olmadığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD saldırılarının BM Şartı’nı ihlal ettiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları ise “Cevabımızı seçtiğimiz zaman ve yerde vereceğiz.” açıklamasını yineledi.

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