Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe teknoloji odaklı dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026’nın ikincisi, yenilikçi fikirleri kamu, üniversite, özel sektör, yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemiyle buluşturmak amacıyla “Her İcat, Yeni Bir Milat” temasıyla İstanbul’da kapılarını açtı.

Fikirlerin olgunlaştığı, iş birliklerinin doğduğu ve sektörün geleceğinin birlikte şekillendiği bir platform olma özelliği taşıyan zirvede; PropTech, ConTech, yapay zeka, akıllı şehir uygulamaları, sürdürülebilirlik, yatırım fırsatları ve dirençli şehirler ele alınıyor.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, insanlık tarihindeki büyük dönüşümlerin temelinde fikirlerin bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık tarihine baktığımızda; her büyük dönüşümün, her önemli atılımın ve her yeni dönemin arkasında güçlü fikirlerin bulunduğunu görürüz. Bir fikir bazen bir ihtiyacı karşılamış, bazen çözülmesi güç görünen bir soruna cevap olmuş, bazen de yeni bir çağın kapısını aralamıştır. Bugün hayatımızı şekillendiren teknolojilerden şehirlerimize, üretim modellerinden yaşam biçimlerimize kadar her gelişmenin temelinde; düşünen, araştıran, sorgulayan ve çözüm üreten insanların emeği vardır."

Medeniyetlerin yalnızca inşa ettikleri eserlerle değil, geleceğe bıraktıkları vizyonla da hatırlandığını ifade eden Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, Türkiye’nin köklü birikimine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Medeniyetler; inşa ettikleri eserlerle olduğu kadar; ürettikleri bilgi, geliştirdikleri fikir ve geleceğe bıraktıkları vizyonla da hatırlanırlar. Bu topraklar da yüzyıllardır böyle bir birikimin taşıyıcısı olmuştur. Bugün bizlere düşen görev ise; bu köklü mirası çağın imkanlarıyla buluşturarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan dünyaya değer katan yeni başarı hikayelerine dönüştürmektir. İşte Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi tam da bu anlayışın bir ürünüdür."

Bu yıl zirvenin daha güçlü bir katılımla düzenlendiğini belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, şu ifadelerde bulundu:

“Bu yıl ise çok daha güçlü bir katılımla bir aradayız. 1000'in üzerinde katılımcı, 60 teknoloji girişimi, 20 yatırım fonu, kamu kurumları, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileriyle ortak üretim kültürünü büyütüyoruz.”

500 bin sosyal konut projesi vurgusu

Zirvede konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ise şehirlerin geleceğe hazırlanması, afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi, dijital dönüşümün hızlandırılması ve sürdürülebilir şehircilik anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Bakanlığın vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Bulut, sosyal konut hamlesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonu ile 81 ilimizde hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın güvenli, nitelikli ve erişilebilir konutlara ulaşmasını sağlıyoruz."

"Bugün şehirlerin geleceği; teknoloji, enerji, veri ve yapay zeka ekseninde yeniden şekillenmektedir”

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için 64 ilde 20 bin konutluk projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Bulut, bu çalışmaların sosyal devlet anlayışı ile şehircilik vizyonunun bir yansıması olduğunu söyledi.

Bulut, şehirlerin geleceğini konuşurken afetlere karşı dirençli kentler oluşturmanın öncelikli gündem maddesi olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Şehirlerimizin geleceğini konuşurken, afetlere karşı dirençli şehirler oluşturma hedefimizi de en hayati ve en öncelikli gündem maddemiz olarak ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor."

Şehirlerin geleceğinin teknoloji, enerji, veri ve yapay zeka ekseninde yeniden şekillendiğini belirten Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün şehirlerin geleceği; teknoloji, enerji, veri ve yapay zekâ ekseninde yeniden şekillenmekte, dijital ikizler, akıllı şehir sistemleri, yeni nesil üretim teknolojileri ülkelerin rekabet gücünü, şehirlerin yaşam kalitesini ve toplumların geleceğini doğrudan etkilemektedir. Böyle bir dönemde bilgi paylaşımı, ortak akıl ve uluslararası iş birlikleri her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır."

Zirve iki gün sürecek

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe inovasyonu hızlandırmak, teknoloji odaklı çözümleri görünür kılmak ve sektör paydaşlarını ortak bir vizyon etrafında buluşturmak amacıyla düzenlenen zirve iki gün sürecek.

Zirvede, “Şehirleri Okumak: Veri, Dijital İkiz ve Yeni Karar Alma Dönemi”, “Konutun Ötesinde: Akıllı Yaşam Deneyimi ve Yeni Kullanıcı Beklentileri”, “Yatırım Perspektifinde Teknoloji, Sermaye ve Geleceğin Güç Birliği”, “Şantiyeden Buluta: Yapay Zeka, BIM ve ConTech ile Verimli Üretim”, “Yeşil Değer: Sürdürülebilirlik, Gayrimenkulün Yeni Finansal Göstergesi” ile “PoC Yolculuğu: Fikirden Fiile - PoC Süreçlerinde Başarıyı Ölçmek ve Ölçeklemek” başlıklı 6 panel düzenlenecek.

Zirve kapsamında, “Yapılı Çevrede Yeni Değer Zinciri: Teknoloji, Yatırım ve Sürdürülebilirlik” ve “Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Odaklı Unicorn Yazılım Şirketinin Yolculuğu” isimli keynote konuşmaları gerçekleştirilecek.