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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ehlibeyt sevgisi milletimizin ortak değeridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ehlibeyt sevgisi milletimizin ortak değeridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda Kerbela şehitlerini andı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ehlibeyt sevgisi milletimizin ortak değeridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi vatandaşlara yönelik hizmetlere ilişkin bilgi vererek 1133 cemevinin aydınlatma giderlerinin karşılandığını, yüzlerce cemevine bakım ve onarım desteği sağlandığını bildirdi.

Kerbela mesajı

Kerbela hadisesinin Müslümanların ortak hafızasında derin izler bıraktığını belirten Erdoğan, “Kerbela’nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela’nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kardeşlik vurgusu

Ehlibeyt sevgisinin milletin ortak değeri olduğunu dile getiren Erdoğan, Anadolu’nun her köşesinin bu sevgiyle yoğrulduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’deki kardeşlik çağrısına ve Peygamber Efendimizin tavsiyelerine işaret ederek toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Cemevlerine yönelik çalışmalar

Alevi vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Erdoğan, 2022 yılında kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı aracılığıyla önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, “Bugün itibarıyla ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor.” bilgisini paylaşarak son üç yılda yüzlerce cemevinin bakım, onarım ve tefrişat ihtiyaçları için destek sağlandığını kaydetti.

Deprem bölgesindeki cemevlerine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, ağır hasarlı veya yıkılan cemevlerinin yeniden inşa edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerini bir kez daha rahmetle anarak Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

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