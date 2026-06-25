Türkiye’den Venezuela’daki deprem felaketine taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela’da meydana gelen depremlerin yol açtığı can kayıpları ve ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Venezuela halkına başsağlığı dilenirken yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

“Türkiye yardıma hazır”

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Karakas Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir. Türkiye, bu acı gününde Venezuela’ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır.”

Depremler 39 saniye arayla meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) verilerine göre Venezuela’nın Yaracuy eyaletinde 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Depremlerin ardından Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Türk vatandaşlarının durumu takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı, Karakas Büyükelçiliği aracılığıyla Venezuela’daki Türk vatandaşlarıyla temasın sürdüğünü ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.