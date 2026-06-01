01 Haziran 2026 Pazartesi
Türkiye-Kuzey Makedonya maçında ilk 11'ler belli oldu
"Los Turcos" 8 yıl sonra La Liga'da: Deportivo'nun Türklerle bağı nasıl doğdu?
Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Buca Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan Duman gözaltında
AjansHaber Gündem Türkiye’den İsrail’in Lübnan’daki askeri varlığını genişletmesine tepki

Türkiye’den İsrail’in Lübnan’daki askeri varlığını genişletmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’daki askeri ve idari varlığını genişletmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in bölge genelinde yürüttüğü yayılmacı ve saldırgan politikaların kabul edilemez olduğu belirtilerek en güçlü şekilde kınandı.

(AA)
Türkiye’den İsrail’in Lübnan’daki askeri varlığını genişletmesine tepki

Netanyahu hükümetinin Gazze’de uyguladığı stratejiyi Lübnan’da da devreye soktuğu ifade edilen açıklamada, bölgede insani koşulların giderek ağırlaştığına dikkat çekildi.

Kalıcı göç vurgusu ve işgal eleştirisi

Bakanlığın açıklamasında, İsrail’in Lübnan’daki politikalarının sivilleri hedef aldığı ve demografik yapıyı zorla değiştirmeyi amaçladığı ifade edildi:

“İsrail’in Lübnan’daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Gazze’de yaptığı gibi, Lübnan’da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir. İsrail, izlediği yayılmacı ve saldırgan politikalarla, bölgedeki barış ve istikrar arayışlarını hedef almakta; insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır.”

Uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

Açıklamada ayrıca, İsrail’in saldırılarının yalnızca Lübnan’ı değil tüm bölgesel istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

İsrail’in eylemlerinin insani krizi derinleştirdiği belirtilerek, uluslararası mekanizmaların derhal devreye girmesi gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda, “İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını ve işgalini sonlandırması için, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası toplumun gecikmeksizin somut adımlar atması gerekmektedir.” denilerek yaptırım çağrısı yinelendi.

Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına sert tepki: "En güçlü biçimde kınıyoruz"
