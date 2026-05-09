Dışişleri Bakanlığından 9 Mayıs Avrupa Günü paylaşımı

Paylaşımda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapılırken, Türkiye’nin Avrupa kıtasının ayrılmaz bir parçası olduğu mesajı verildi.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik ve kapsayıcı anlayışla ilerletilmesinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Türkiye-AB ilişkilerinin kapsayıcı ve stratejik bir yaklaşımla daha da geliştirilmesinin kazananı Türkiye’nin ayrılmaz parçası olduğu Avrupa kıtası olacaktır.” denildi.

9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında yapılan paylaşım, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine yönelik diplomatik mesaj olarak değerlendirildi.



