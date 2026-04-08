Dışişleri Bakanlığından "geçici ateşkes" açıklaması: “Memnuniyetle karşılıyoruz”

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik kararın sahada eksiksiz uygulanmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Çatışmaların tamamen sona ermesi için diplomatik çabaların önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz. Kalıcı barışa giden yol ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenle mümkün olacaktır."

İslamabad’daki müzakerelere tam destek

Pakistan'ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilecek müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için Türkiye’nin her türlü desteği vermeyi sürdüreceği kaydedilen açıklamada, Pakistan'ın üstlendiği yapıcı rol takdirle karşılandı:

“Bu süreçte üstlendiği rolden dolayı kardeş Pakistan’ı tebrik ediyor, barışa katkı sunan tüm girişimlerin devamını diliyoruz.”