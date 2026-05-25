Serenay Sarıkaya uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi

Ünlü isimlerin adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu Serenay Sarıkaya, Türkiye’ye dönüşünün ardından ifade vermek üzere jandarmaya gitti.

Soruşturmayı yürüten savcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğünde ifade veren Sarıkaya’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada çok sayıda ünlü isim yer alıyor

Aralarında Mabel Matiz, Feyza Civelek ve Tan Taşçı gibi isimlerin bulunduğu geniş çaplı soruşturma kapsamında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamasıyla çeşitli yakalama ve gözaltı kararları çıkarıldığı belirtildi.

Operasyonun başlatıldığı tarihte yurt dışında olduğu belirlenen Sarıkaya’nın, ülkeye dönüşünün ardından savcılık sürecine dahil olduğu kaydedildi.

“Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp gereğini yapacağım”

Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan gözaltı kararının ardından yurt dışından yaptığı açıklamada süreci takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatindeydim. Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim. Ben iyiyim, bir sorun yok; merak eden herkese sevgiler.”

Operasyon 21 Mayıs’ta başlatılmıştı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 21 Mayıs’ta başlatılan operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın, uyuşturucu madde kullanımına yönelik iddialar çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.